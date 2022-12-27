رسميًا.. الكشف عن موعد ومكان مباراتي كأس السوبر السعودي في حلته الجديدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل مباراتي مصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي في حلته الجديدة.
وكشف حساب كأس السوبر السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد مباراتي الهلال ضد الفيحاء والاتحاد ضد النصر في نصف نهائي المسابقة.
ويلتقي الهلال ضد الفيحاء يوم الأربعاء الموافق 25 يناير في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت الممكلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
فيما يلعب الاتحاد ضد النصر في اليوم ذاته في تمام الساعة 9:00 مساءً، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 29 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءً على استاد الملك فهد الدولي.
وفق “أخبار 24”.