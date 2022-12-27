أرقام الدوسري وتاليسكا.. إحصائيات مميزة لنجوم النصر والهلال بعد الديربي

شهدت مواجهة الديربي بالأمس بين النصر والهلال في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن تسجيل نجوم الفريقين العديد من الأرقام والاحصائيات المهمة في سجل مشاركاتهم في المباريات الكبري بدوري روشن.
وتعادل النصر مع نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس على ملعب مرسول بارك وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة.
وحسب شركة “أوبتا”، المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فإن محترف الهلال أوديون ايجالو ساهم في 16 هدفاً في 15 مباراة خلال مواجهات الـ5 الكبار في دوري المحترفين السعودي (13 هدفاً و3 تمريرات حاسمة).
كما أصبح تاليسكا أكثر من سجّل للنصر منذ بداية الموسم الماضي في دوري المحترفين (29) ولا يتفوّق عليه سوى أوديون ايغالو الذي سجّل 30 هدفاً خلال هذه الفترة. وفق “أخبار 24”.
ولم يسجّل سالم الدوسري أهدافاً في دوري المحترفين أكثر من التي سجّلها في مرمى النصر (8)، فيما سجّل عبدالرحمن غريب 3 أهداف في آخر 4 مباريات له أمام الهلال بدوري المحترفين – لم يسجّل غريب أهدافاً في دوري المحترفين أكثر من التي سجّلها في مرمى الهلال (3 بالتساوي مع الاتفاق).