حمدالله يقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة من دوري روشن

تواجد محترف نادي الاتحاد، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على رأس التشكيل المثالي من الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.
وجاء تشكيل الجولة العاشرة وفقًا لـ”سوفا سكور” المختص في الأرقام والإحصاءات كالتالي:
حراسة المرمى: الكاميروني ديفيس أيباسي (أبها).
الدفاع: مارسيل ديسراند (الاتفاق)، أوسكار دوراتي (الوحدة)، ألفارو جونزاليس (النصر).
الوسط: سعيد المولد (الاتفاق)، باولينهو (الفيحاء)، دينير (الطائي)، سفيان بن دبكة (الفتح)، متريتا (الرائد). وفق “أخبار 24”.
الهجوم: نواكايمي (الفيحاء)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد).