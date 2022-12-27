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رياضة > مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن موعد عودة ميسي
27/12/2022   8:33 م

مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن موعد عودة ميسي

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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي سيعود إلى النادي مطلع يناير.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.

وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورج غدا الأربعاء وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.

مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن موعد عودة ميسي

رياضة
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