بالفيديو والصور.. الـVAR ينقذ الأهلي من الخسارة أمام العربي

حسم التعادل السلبي مباراة العربي والأهلي التي جرت الثلاثاء لحساب الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والتي جرت على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
وأنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد النادي الأهلي من الخسارة بعدما احتسب الحكم ركلتي جزاء للعربي بواقع ركلة في كل شوط لكنه تراجع عن احتساب أي منهما بعد العودة لتقنية الـVAR.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن الفيصلي المتصدر، وإن كان الأهلي لعب مباراتين أقل عن الفيصلي، فيما رفع العربي رصيده إلى 26 نقطة في وصافة الترتيب من 14 مباراة. وفق “أخبار 24”.
🎥 حكم المباراة يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لفريق #العربي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR#العربي_الأهلي #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LjdFMLi8CI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2022
🎥 حكم المباراة يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق #العربي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR#العربي_الأهلي #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/15IIlyZZwj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2022