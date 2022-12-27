منتدى “مستقبل العقار” يشهد نقاشاً مكثفاً للأنظمة التشريعية العقارية

يُعقد منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، بالرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والذي يشهد نقاشًا مكثفًا للأنظمة التشريعية ولوائحها التنفيذية في مجال القطاع العقاري، بما في ذلك النزاعات وآلية التحكيم العقاري.
يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء المتخصصين في الشأن العقاري، بالإضافة لمشاركة العشرات من قادة الفكر والاستشاريين ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وستتناول محاور الجلسات وورش العمل عبر النقاشات، منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح المحلية التي أسهمت في بناء بيئة تنافسية جاذبة وحوكمة أدت لرفع جودة الخدمات العقارية وتذليل المعوقات، كما ستتناول المحاور أفضل الممارسات والتجارب العالمية في القطاع العقاري.
وسيناقش المشاركون عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالعقار ، منها البنى التحتية للعقار ومدى أثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، والتقييم العقاري، والممارسات والتجارب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى النزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتسجيل العيني للعقار، والتكنولوجيا العقارية.
كما سيشغل محور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة حيزًا كبيرًا ونقاشًا واسعًا من جانب قادة الفكر وأصحاب الريادة المشاركين في المنتدى.
ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المشاركون، محور التنمية العمرانية ومدن المستقبل الذكية التي تحمل بعدًا حضاريًا، يتم عبره استخدام أفضل وأحدث حلول التقنية المبتكرة التي تتضمن مجالات الاقتصاد، والأنسنة، والحوكمة ومستوى معيشة السكان وسهولة الحركة داخل المدن. وفق “أخبار 24”.
وتأتي سلسلة انعقاد منتدى مستقبل العقار بهدف الإسهام في تجويد أداء القطاع العقاري في المملكة بصورة عامة، وكذلك لتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها.