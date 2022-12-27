شهدت أسعار الموز في جازان ارتفاعًا كبيرًا يصل إلى 100%، وذلك منذ بداية فصل الشتاء، وهو ما أرجعه المزارعون والباعة لتأثر أشجار الموز بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو.
وقال المزارع حسن سبيعي لـ”أخبار 24″، إن بعض الأنواع من أشجار الموز تنمو ويزداد إنتاجها خلال فصل الصيف، فيما تتأثر أنواع أخرى بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو، وهو ما يفسر انخفاض مستوى جودة الثمار والإنتاج الذي يصل للسوق من المزارع.
وأوضح أن أسعار شتلات أشجار الموز تنخفض جدا بحلول فصل الشتاء، بسبب عزوف المزارعين عن زراعتها خوفًا من تعرضها للتلف.
من جانبه، قال جابر البيشي، أحد بائعي سوق خضار “بيش”، إن سعر كرتون الموز المحلي الذي تنتجه مزارع جازان وصل لـ100 ريال للكرتون الذي يحتوي على قرابة 30 كيلو، بينما كان يتم شراؤه من المزارعين بـ40 ريالا.
وأشار إلى أن أسعار الموز المستورد ثابتة طوال العام، مضيفا أن برودة الأجواء بحلول فصل الشتاء تقلل كميات إنتاج مزارع الموز التي تصل للأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، والتي ما تلبث أن تعود لطبيعتها بانتهاء موسم الشتاء.
ولفت “البيشي” إلى أن المستهلك العادي قد لا يلاحظ ارتفاع الأسعار، إلا بعد أسابيع من حلول الشتاء، حيث ينخفض الإنتاج بنسبة كبيرة.
وفق “أخبار 24”.