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جديد المحليات > “الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بتكون لضباب معيق للرؤية في 3 مناطق
28/12/2022   7:14 ص

“الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بتكون لضباب معيق للرؤية في 3 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن الحالة الجوية التي تشهدها 3 مناطق خلال الساعات المقبلة، حيث توقع تكوناً للضباب الكثيف يصاحبه تدن في مدى الرؤية.

ونبه المركز سكان مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف، بأن عدداً من المدن في تلك المناطق ستشهد تكوناً كثيفاً للضباب يصاحبه شبه انعدام في الرؤية، يستمر حتى العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء).

وأضاف أن المدن التي ستشملها تلك الحالة هي القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وكذلك طريف وعرعر والعويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الحالة ستشمل كذلك مدن بريدة والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة ورياض الخبراء والنبهانية وضرية وعقلة الصقور.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بتكون لضباب معيق للرؤية في 3 مناطق

جديد المحليات
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