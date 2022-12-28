بالفيديو.. مسلي آل معمر: نتيجة الديربي أمام الهلال “غير مرضية”

وصف رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بأن نتيجة الديربي أمام الهلال في الجولة العاشرة بـ”غير المرضية”.
وتعادل النصر مع نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب مرسول بارك وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي.
وقال رئيس نادي النصر في تصريحات لـ” SSC”، إن الديربي كان جيدًا من الطرفين لكن النتيجة لم تكن مرضية، مضيفًا :”كنا نخوض المباراة أمام منافس قوي ويجب تقبل النتيجة وتكون دافع للتحسن في المباريات المقبلة”.
وأضاف مسلي آل معمر :”اتخذنا حق مشروع وإجراء قانوني ونثق تمامًا بكسب الاحتجاج المرفوع ضد مشاركة كنو إذا اتجهنا لمركز التحكيم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع رئيس النصر حديثه:”أرضية ملعب مرسول بارك جيدة ولم نسمع أي شكوى من اللاعبين والمدربين، وإذا رأى المدرب أنه في حاجة لتغييرات قد نجرى التغييرات وقتها”
#برا_18 | مسلي آل معمر – رئيس #النصر
الديربي كان جيد من الطرفين والنتيجة بالنسبة لنا غير مرضية.
#SSC pic.twitter.com/FCHinbyb2A
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 27, 2022