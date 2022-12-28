هل يُهدد ريال مدريد صفقة رونالدو المنتظرة للنصر؟

لايزال مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحير كل جماهيره حول العالم في ظل وجود تقارير في الصحافة العالمية تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى النصر أو ربما يتجه إلى ناد آخر في قارة أوروبا.
ويعتبر رونالدو صفقة انتقال حر في الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر؛ بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، إضافة إلى إعلانه عدم رضاه عن سياسة النادي منذ رحيل المدرب السير أليكس فيرجسون.
أنباء متداولة
وفي الساعات الماضية انتشرت أنباء عن وجود تواصل بين مسئولي ريال مدريد الإسباني مع النجم البرتغالي للعودة إلى الملكى مجددًا.. فما حقيقة ذلك؟
الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن إن إدارة الريال قدمت عرضًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة لصفوف الملكي من جديد في انتقالات يناير 2023، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد بالتراضي.
وأشارت إلى أن نادي ريال مدريد، إشترط على رونالدو تخفيض راتبه، بالإضافة إلى عدم وجود بند في العقد يتضمن المشاركة بشكل أساسي في المباريات.
حقيقة عرض الريال
وفي المقابل، أوضح الصحفي في “ماركا” الإسبانية، وبرنامج “الشيرنجيتو”، خوسيه فيليكس دياز، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم ريال مدريد عرضًا لـ كريستيانو رونالدو حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال دياز عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ريال مدريد لم يقدم أي عرض لكريستيانو رونالدو، الذي لديه علاقة ممتازة مع النادي، وهو ما يكفي للسماح له بالتدريب في فالديبيباس وابنه يفعل الشيء نفسه، لا شيء أكثر”.
تعليق نادي النصر
وبالنسبة لآخر التطورات في صفقة تعاقد رونالدو مع النصر، رفض مسلي آل معمر رئيس النادي التحدث عن الأمر، مكتفيًا بالقول بأن أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام غير صحيح.
وعلق مدرب النصر رودي جارسيا على المفاوضات الدائرة بين ناديه والنجم البرتغالي للانضمام إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وقال مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال والنصر في الدوري: “بالنسبة للمفاوضات مع كريستيانو رونالدو فإن فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ 1 يناير وحينها سنرى”.
El @realmadrid no ha hecho oferta alguna a @Cristiano con el que mantiene una excelente relación, como para dejarle que se entrene en Valdebebas y su hijo haga lo mismo. Nada más.
— José Félix Díaz (@jfelixdiaz) December 27, 2022