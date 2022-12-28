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رياضة > النصر يخسر من السد القطري في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة
28/12/2022   7:14 ص

النصر يخسر من السد القطري في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة

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خسر النصر أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة (المجموعة الثانية – منطقة الخليج).

وانتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين 17-17، فيما شهدت الفترة الثانية تفوق وأفضلية لفريق النصر لينجح في إنهاء الفترة لصالحه 47-34 وبفارق 13 نقطة.

وتراجع مستوى النصر في الفترة الثالثة، لينجح السد في تقليص الفارق ومن ثم التقدم لينهي الفترة لصالحه 61-59 ، وشهدت الفترة الرابعة تكافؤ بين الفريقين والتقارب في النتيجة إلا أن السد القطري استطاع إنهاء اللقاء لصالحه مع الثواني الأخيرة وبفارق نقطة واحدة 78-77.  وفق “أخبار 24”.

النصر يخسر من السد القطري في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة

رياضة
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