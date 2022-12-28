النصر يخسر من السد القطري في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة

خسر النصر أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة (المجموعة الثانية – منطقة الخليج).
وانتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين 17-17، فيما شهدت الفترة الثانية تفوق وأفضلية لفريق النصر لينجح في إنهاء الفترة لصالحه 47-34 وبفارق 13 نقطة.
وتراجع مستوى النصر في الفترة الثالثة، لينجح السد في تقليص الفارق ومن ثم التقدم لينهي الفترة لصالحه 61-59 ، وشهدت الفترة الرابعة تكافؤ بين الفريقين والتقارب في النتيجة إلا أن السد القطري استطاع إنهاء اللقاء لصالحه مع الثواني الأخيرة وبفارق نقطة واحدة 78-77. وفق “أخبار 24”.