طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة بمعظم المملكة وأتربة وغبار في 5 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.
وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونوه إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان وعسير ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (28 درجة في مكة المكرمة، و19 درجة في المدينة المنورة والدمام، و16 درجة في الرياض وأبها، و29 درجة في جدة).