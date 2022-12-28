شركتا “المياه” و”الكهرباء” الأكثر حفريات والأقل في نسبة معالجة البلاغات

تصدرت شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، قائمة الجهات الخدمية من حيث إصدار رخص الحفريات، في وقت تذيلت الشركتان قائمة الجهات الخدمية الأقل معالجة للبلاغات الواردة إليها من المواطنين بخصوص الحفريات.
وبحسب تقرير حديث لأمانة منطقة الرياض حول مؤشرات أداء الجهات الخدمية، فقد أصدرت شركتا المياه والكهرباء 89.3 ألف رخصة حفر في مدينة الرياض خلال عام 2022 تشكل نسبة 97% من إجمالي الرخص الصادرة من الجهات الخدمية المختلفة والتي بلغ عددها 97.3 ألف رخصة.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الخدمية التي أصدرت رخص حفريات كانت على النحو التالي: شركة المياه الوطنية نحو 47.5 ألف رخصة، وشركة الكهرباء 41.8ألف رخصة، وأمانة الرياض 4 آلاف رخصة، والاتصالات السعودية أكثر من ألفي رخصة، وموبايلي 656 رخصة، والاتصالات المتكاملة 470 رخصة.
وأبان أن شركة ضوئيات للاتصالات أصدرت 341 رخصة، وإدارة مرور الرياض 145 رخصة، ومركز مشاريع مدينة الرياض (الهيئة الملكية) 124 رخصة، ووزارة النقل 50 رخصة، وشركة ربط التقنية للاتصالات 27 رخصة، وشركة زين 15 رخصة.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يتصل بعدد البلاغات المقدمة من المواطنين بخصوص الحفريات، ونسبة معالجة تلك البلاغات؛ فإن شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي” تلقت 21 بلاغا وتم معالجتها بنسبة 100%، و تلقت شركة ربط التقنية للاتصالات (TLS) عدد 7 بلاغات عولجت بنسبة 100%، وتلقت الاتصالات السعودية 233 بلاغا عولجت بنسبة 100%.
وطبقاً للتقرير، فقد تلقت أمانة منطقة الرياض 2141 بلاغا عُولجت بنسبة 95%، فيما تلقت وزارة النقل 157 بلاغا عولجت بنسبة 66,2%، وتلقت شركة ضوئيات للاتصالات 10 بلاغات عُولجت بنسبة 60%، وتلقت الاتصالات المتكاملة 18 بلاغا عُولجت بنسبة 55,6%، وتلقت الشركة السعودية للكهرباء 432 بلاغا عُولجت بنسبة 44,4%، كما تلقت شركة المياه الوطنية 2850 بلاغا عُولجت بنسبة 26,7%، ومركز مشاريع الرياض (الهيئة الملكية) 608 بلاغات عُولجت بنسبة 28,6%. وفق “أخبار 24”.