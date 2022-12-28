شراكات تقييم استدامة المباني تنمو بنسبة 200% في 2022

أعلن برنامج “البناء المستدام”، اليوم (الأربعاء)، أن عدد شراكات خدمة تقييم الاستدامة، سجل نموا خلال عام 2022، يقدر بنحو 200% مقارنةً بالعام الماضي.
وقال البرنامج في بيان، إن عدد الشراكات الصادرة بلغ 9 شراكات بمساحةٍ تتجاوز 19 مليون م2، تنوعت ما بين مجتمعات الأحياء ومبانٍ سكنية وتجارية.
وأوضح أن خدمة “تقييم الاستدامة” تقيس مدى استدامة المباني عبر تحقيقها متطلبات الاستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المباني، وتقليل أضرار مخلفات البناء على البيئة ورفع الكفاءة التشغيلية والتقليل من الانبعاث.
وأضاف أن هذه الخدمة ترفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسن إدارة وتشغيل المباني، وتحسن جودة المعيشة الداخلية، وتحد من التلوث البيئي، وتدوير النفايات المنزلية.
وأشار البرنامج إلى أنه يمكن الحصول على شهادة “الاستدامة” بعد الالتزام بمعايير بيئية وفق مواصفات ومقاييس عالمية، لافتاً إلى أن “تقييم الاستدامة” يمكّن مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتقلل من التكلفة التشغيلية وأضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة.
وفق “أخبار 24”.