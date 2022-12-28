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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”
28/12/2022   3:03 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الحالات الحرجة والوفيات، والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع أعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 37 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 3 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826927 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 38 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814489 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 5 حالات جديدة من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 22 حالة.

وأشارت إلى انخفاض الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9513 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”

جديد المحليات
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