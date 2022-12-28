"سابك" و"أوكيو" و"البترول" الكويتية توقع اتفاقية لتطوير مجمع بتروكيماويات بسلطنة عمان

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة “أوكيو”، وشركة البترول الكويتية العالمية، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك بالدقم في سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة.
ومن المقرر أن يتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير مشروع يتمتع بسمات فريدة تجعله منافسًا عالميًا ومربحًا لكل الشركاء.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لـ”سابك” عبد الرحمن بن صالح الفقيه، أن الاتفاقية تسهم في تحديد وتقييم فرص النمو الطموح المستدام من خلال الجمع بين قدرات أطرافها وخبراتهم وتقنياتهم والعمل الجماعي مع الشركاء.
وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا المشروع المتميز يأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو، وأهداف رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تطوير وتعزيز أعمال الصناعات التحويلية ومواجهة تحديات صناعة البتروكيماويات التي من أبرزها تحقيق الحياد الكربوني.
وتعتزم الشركات الثلاث تطبيق أحدث التقنيات في المشروع، لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية.
كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.