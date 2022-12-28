تشهد جزر فرسان تزايداً ملحوظاً في عدد زوار غابة أشجار المانجروف “القندل”؛ بهدف الاستمتاع بشكلها وخضرتها ومناظرها الخلابة، كما يحرصون على توثيق زياراتهم للغابة الجميلة.
وأوضح رائد السياحة في منطقة جازان أبو عمار أن جميع الرحلات تتوجه إلى غابة القندل، ويطلب السياح مشاهدة أشجار المانجروف أثناء جولاتهم وبرامجهم السياحية.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكدت على ضرورة حماية تلك الأشجار من الإزالة؛ لأنها تحمي الكائنات البحرية والسواحل من العواصف والفيضانات، وتمتاز بقدرتها العالية على تحمل ملوحة مياه البحر.
وأشارت إلى أن تلك الأشجار تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي عبر تخزين الكربون، وأن إزالة غابات تلك الأشجار تسبب انبعاث الكربون بنسبة 10%، موضحة أنها ستنشئ منتزهاً بيئياً في غابة القندل.
كما أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن اكتمال زراعة نحو مليون شتلة مانجروف في مشروعَيْ التراثية والصوارمة بجازان، حيث تستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام المقبلة.
وفق “أخبار 24”.