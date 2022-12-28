السفارة في الصين تنبه المواطنين بإجراءات جديدة حول كورونا

نبهت سفارة المملكة في الصين المواطنين بقرار بكين تخفيض مستوى تعاملها مع كورونا من مرض معد من الفئة “أ” إلى مرض معد من الفئة “ب ” اعتبارا من 8 يناير 2023.
وأوضحت أن القرار الجديد تضمن رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين إلى الصين، والحصول على فحص كورونا قبل 48 ساعة قبل القدوم ، وإجراء الفحص عند الوصول.
وأشارت إلى أنه أصبح من غير الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وعليهم فقط الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية . وفق “أخبار 24”.
وبينت أن من يفحصون فيثبت أنهم في حالة صحية غير طبيعية أو بهم أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، وسيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى حسب ظروفهم الصحية.