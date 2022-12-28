“هدف”: تمديد دعم التوظيف لعام ثالث لمنشآت النشاط السياحي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تمديد دعم التوظيف لعام إضافي ثالث للمنشآت العاملة بالنشاط السياحي بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال الصندوق إن هناك 6 ضوابط للتمديد، وهي تقديم طلب الدعم قبل نهاية العام الجاري، على أن يكون مبلغ دعم الصندوق 30% من راتب المستفيد بالإضافة إلى 10% الدعم التفضيلي وفق الشروط والأحكام على ألا يتجاوز الدعم 3 آلاف ريال.
وأضاف أنه يشترط أن يكون المستفيد قد أكمل فترة الدعم 24 شهرا لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يكون الدعم لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن من الشروط، أن يستمر المستفيد خلال السنة الإضافية في المرفق السياحي الذي طلب الدعم عليه، وألا يكون المرفق السياحي من بين الفئات المستبعدة من دعم “هدف”.