لتعزيز رأس المال.. البنك المركزي يطبق إصلاحات “بازل 3” الشهر القادم

أعلن البنك المركزي السعودي بدء تطبيق إصلاحات بازل 3 الأخيرة بالبنوك المحلية من 1 يناير المقبل؛ وفق جدول زمني دولي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي والرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح البنك أن إصلاحات لجنة بازل الصادرة في ديسمبر 2017م؛ تهدف لرفع الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها.
كما تهدف لتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، وتعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.
وأشار البنك إلى أنه عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين، واستكمالاً لسعي البنك بأن تكون المملكة سباقة في تطبيق المعايير الدولية. وفق “أخبار 24”.
وكان البنك المركزي قد طبق الإصلاحات تجريبياً بالنصف الثاني من 2022م بمشاركة البنوك، وتبين من نتائجه الأولية جاهزية القطاع للتطبيق الرسمي، واستمرار الحفاظ على مستويات رأسمال مستقرة، تسهم بتحقيق مستهدفات البنك بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.