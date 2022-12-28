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جديد المحليات > المملكة تؤكد دعمها لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسياً
28/12/2022   7:42 م

المملكة تؤكد دعمها لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسياً

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وأكّد سموه على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا. وفق “أخبار 24”.

المملكة تؤكد دعمها لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسياً

جديد المحليات
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