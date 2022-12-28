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جديد المحليات > صرف 37 مليون ريال لمزارعين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء
28/12/2022   7:42 م

صرف 37 مليون ريال لمزارعين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدفعة الثانية من تعويضات المزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم التزامًا بقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي التعويضات بلغ 36.9 مليون ريال لنحو 2.4 ألف مزارع وهم الدفعة الثانية من المستحقين، بعد قرار المجلس بإيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز 3 أعوام.

وقدّر القرار التعويض المالي بـ4 آلاف ريال عن كل هكتار، حيث أعلنت الوزارة آلية التطبيق وأعدتها لجان مختصة من داخل الوزارة وخارجها، وطبقت من 25 صفر 1440هـ، للمحافظة على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، ودعم صغار المزارعين وتنميتهم.

وللاستعلام عن أحقية التعويض وموقع تسلُّمه عبر الرابط الإلكتروني.

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وفق “أخبار 24”.

صرف 37 مليون ريال لمزارعين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء

جديد المحليات
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