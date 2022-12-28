“الداخلية” تدشن خدمات جديدة عبر منصة “أبشر”

دشنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدداً من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر؛ وذلك أثناء حفل ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022 للتحول الرقمي بنادي منسوبي الوزارة بالرياض.
وتضمنت الخدمات تجديد الجواز السعودي والهويات الرقمية وخدمات التحقق من الوقائع الرقمية، وخدمة استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية، وخدمة تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين.
كما شملت خدمة أبشر سفر وخدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة للأفراد، وخدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة أبشر أفراد، وتطبيق أبشر داخلية، وتحدي أبشر 2023 للإبداع والابتكار، إضافة إلى حزمة خدمات على منصة أبشر داخلية.
وأوضحت أن خدمة “أبشر سفر” تمكن المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى جوازات جسر الملك فهد للمغادرة لمملكة البحرين، على أن يتم إعلان المراحل التالية مستقبلاً، منوهاً بأن هذه الخدمة ترسل إشعاراً للمستفيد لتنبيهه بوجود الازدحام على الجسر، وتسهم في تقليل وقت الانتظار. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن خدمة سداد المدفوعات الحكومية داخل منصة “أبشر” لخدمتي إصدار وثيقة تجديد جواز السفر السعودي؛ بما يسهل تسديد هذه المدفوعات بشكل إلكتروني.
وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، أن الوزارة شهدت تطوراً تقنياً متسارعاً للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، ومنسوبي الوزارة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.
فيديو | متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي:
تدشين خدمة “أبشر سفر” لتمكين المواطن من حجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wy2Wbctv8J
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2022