بتداولات 4.5 مليار ريال.. “السوق” يرتفع بـ 1.2% عند 10485 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 1.2%، مغلقا عند 10485 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.
وصعد سهم “سابك” بنسبة 3% عند 89.5 ريال، فيما ارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1% عند 32.2 ريال و76 ريالا، على التوالي.
وأنهت أسهم “العربي الوطني” و”أسمنت القصيم” و”المواساة” و”أمريكانا” و”بنك الرياض” و”ينساب” و”سبكيم العالمية” و”المتقدمة” و”دله الصحية” و”أسمنت ينبع” و”بوبا العربية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7%. وفق “أخبار 24”.
على الجانب الآخر، تراجع سهم “أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف”، في أول جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 4 %، عند 95 ريالا، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 99 ريالا، وبلغت التداولات على السهم نحو 11 مليون سهم، وبقيمة 1.1 مليار ريال، تمت عن طريق نحو 61 ألف صفقة.
وتصدر سهم “السيف غاليري” المدرج مؤخرا في السوق، تراجعات اليوم بنسبة 6%، عند 92.3 ريال، لتصل خسائره مقارنة بسعر الإدراج البالغ 115 ريالا إلى 20%.