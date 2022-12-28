أمير الباحة: تطوير المطار بالمنطقة رافد أساسي يدعمها كوجهة سياحية مهمة

أكد أمير الباحة الأمير حسام بن سعود أن المنطقة من أهم الوجهات السياحية وأن مشروع تطوير مطار الملك سعود رافد أساسي للسياحة مع ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية.
واطلع أمير الباحة على مستجدات مشروع تطوير المطار وشدد على ضرورة متابعة إنجازه، وشاهد سير الأعمال التي تشمل إنشاء صالة لمليون مسافر تعادل 4 أضعاف الصالة الحالية، والتشغيل بأحدث التقنيات.
كما نوّه بما تُوليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية لتوفير الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة، موجِّهاً بالتنسيق بين الهيئة والإمارة ووضع الحلول حال واجه المشروع أيَّ معوقات.
وفق “أخبار 24”.