القصبي يشهد توقيع اتفاقية “منافع” لتحويل مكة والمدينة لمراكز جذب استثماري

شهد وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاقية “منافع” الهادفة لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مراكز جذب استثماري.
وتهدف الاتفاقية الثلاثية بين “الغرفة الإسلامية للتجارة، وغرفتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإحداث تطور نوعي على المستوى الحضاري والعمراني في المنطقتين.
وأعرب وزير التجارة عن سعادته بما تتضمنه الاتفاقية من مبادرات، شملت منتدى “الحلال” ومنتدى مكة العالمييْنِ، وإقامة 5 حوارات مع مجموعة من قادة الأعمال حول العالم، آمِلًا أن تكون الاتفاقية حافزًا لإقامة مبادرات نوعية لتطوير أداء الغرف التجارية بالمناطق المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس مجلس الغرفة التجارية في مكة، عبدالله كامل، أن “منافع” تمثل مجموعة من المبادرات الاستثمارية تستهدف تحويل مكة والمدينة إلى مركزين جاذبين للأعمال، واستغلال مكانتهما المقدسة على مستوى العالم.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الغرفة التجارية في المدينة المنورة، منير بن سعد: إن “منافع” ستسهم في تحقيق نقلة نوعية حضارية وعمرانية وتراثية في المنطقتين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
فيديو | وزير التجارة د. ماجد القصبي يشهد توقيع اتفاقية “منافع” الثلاثية بين الغرفة الإسلامية للتجارة وغرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة#الإخبارية pic.twitter.com/lCc4hJ5Fl9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2022