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جديد المحليات > إطلاق طيور الحبارى في محميتين ملكيتين
28/12/2022   11:43 م

إطلاق طيور الحبارى في محميتين ملكيتين

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أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عددًا من طيور الحبارى في المحمية وفي محمية الملك خالد الملكية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي إلى أن الهيئة تسعى لأن تكون المحميتان وجهتين سياحيتين طبيعيتين مستدامتين لأفراد المجتمع، وأن هذا هو الإطلاق الثالث خلال عامَيْ 2021-2022، حيث أطلق أكثر من 5 أنواع من الحيوانات البرية منها غزال الريم والمها العربي وطيور الحبارى.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان بأن مبادرات الإطلاق تأتي ضمن برامج المركز لإعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي بالمملكة وهو إحدى مبادرات “السعودية الخضراء”.

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وفق “أخبار 24”.

إطلاق طيور الحبارى في محميتين ملكيتين

جديد المحليات
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