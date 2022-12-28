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رياضة > اجتماع بين رئيس لجنة الحكام مع مدرب الرائد
28/12/2022   11:43 م

اجتماع بين رئيس لجنة الحكام مع مدرب الرائد

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عقد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مانويل نافارو اجتماعًا اليوم الأربعاء مع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم.

وأعلن نادي الرائد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الاجتماع الذي احتضنه مقر النادي في بريدة، جاء لمناقشة عدد من الأمور التحكيمية ضمن جولاته على عدد من الأندية السعودية، بحضور مدير الفريق الأول للرائد وليد الغنيم، وعضو لجنة الحكام صالح الهذلول.

في شأن آخر، خضع لاعبو الرائد إلى تمارين لياقية، وتكتيكية متنوعة، استعداداً لمواجهة الديربي، أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي. وفق “أخبار 24”.

وانطلق التدريب بكلمة للمدرب للاعبين شرح لهم عدد من الأمور الفنية، تلا ذلك تدريبات لياقية مكثفة، وتفكسك عضلات وكذلك إحماء للاعبين لمدة نصف ساعة، وبعدها طبق المدرب عدد من الجمل التكتيكية خلال التمارين الجماعية للفريق.

يذكر أن الرائد يحتل المركز الـ11 في جدول الدوري برصيد 12 نقطة.

اجتماع بين رئيس لجنة الحكام مع مدرب الرائد

رياضة
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