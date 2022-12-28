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رياضة > الاتحاد السعودي يعين محمد البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات
28/12/2022   11:43 م

الاتحاد السعودي يعين محمد البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات

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قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين محمد بن عبدالرحمن البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات.

وجاء تعيين البراهيم وفقًا لصلاحيات مجلس الإدارة في المادة الخامسة والثلاثين الفقرة (24) من النظام الأساسي، على أن تتم المصادقة على التعيين من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

ويحمل محمد البراهيم شهادة البكالوريوس في القانون من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود (2008)، ودرجة الماجستير في قانون تمويل الشركات من كلية الحقوق بجامعة ويستمنستر في بريطانيا، كما يتمتع بخبرة قانونية تصل لقرابة العشر سنوات حيث بدأ مزاولة مهنة المحاماة من عام 2014 وساهم في إعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية لعدد من الكيانات. وفق “أخبار 24”.

الاتحاد السعودي يعين محمد البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات

رياضة
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