إعادة طرح عطاءات مشاريع محطات “طيبة” و”القصيم” للإنتاج وتجهيزها لالتقاط الكربون

تعتزم الشركة السعودية لشراء الطاقة، إعادة طرح عطاءات مشاريع طيبة والقصيم للإنتاج المستقل وتجهيزها لبناء وحدة التقاط الكربون.
وقررت الشركة تقسيمها إلى 4 مشاريع باستخدام تقنية الدورة المركبة، بحيث تكون سعة المشروع الواحد 1800 ميجاوات، مع جاهزية المحطة لبناء وحدة التقاط الكربون، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار وثائق الطرح للمشاريع في 20 يناير القادم.
وأكدت الشركة أن جميع المطورين المؤهلين الذين شاركوا في عطاءات المشروعين مسبقاً، يُعتبرون مؤهلين تلقائيًا للمشاريع الجديدة، كما يمكن للمطورين الآخرين تقديم مستندات التأهيل الخاصة بهم بدءًا من اليوم (الأربعاء). وفق “أخبار 24”.
وتسهم المشاريع المعدلة في تقليص حجم الانبعاثات الكربونية، كما ستتيح الفرصة للمطورين لتطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، والتي تتضمن التقاط الكربون أو غيره من الحلول المحتملة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.