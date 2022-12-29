طقس اليوم.. أمطار وسيول بمكة وعسير وضباب بالرياض وعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه سيحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت إلى وجود فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير والباحة ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة، و22 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و30 درجة في جدة، و17 درجة في أبها).