“سكني”: يُسمح للزوجين بتقديم طلب واحد لأحدهما للحصول على الدعم

أكّد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يحق للزوجين التقديم بطلب لكل منهما للحصول على الدعم السكني، ويسمح لأحدهما فقط بتقديم طلب.
وأوضح البرنامج عبر حسابه في “تويتر”، أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج و الزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى “غير مستحق”، حيث يتطلب من أحدهما التنازل عن الاستحقاق للطرف الآخر.
ولفت إلى أنه بعد إتمام عملية التنازل، يجب الدخول على حساب المتنازل له، ثم النقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق”، وبذلك سيتم نقل الاستحقاق. وفق “أخبار 24”.