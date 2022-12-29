أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل البطالة الإجمالي للسكان في المملكة عند 5.8٪ في الربع الثالث من عام 2022م، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما سجل معدل البطالة انخفاضاً بالمقارنة بالعام الماضي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية ، إذ بلغ نحو 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في معدل البطالة للسعوديين بمقدار 2.0 نقطة مئوية، إلى 9.9٪ في الربع الثالث من عام 2022م، بالمقارنة بالربع الثاني من عا م 2022م.
وأوضحت المؤشرات عن انخفاض معدل البطالة بمقدار1.4 نقطة مئوية، على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وكذلك ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية.
وكشفت التقديرات ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات في الربع الثالث من عام 2022م، فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5% بزيادة مقدارها 1.2نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، فيما انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 1.4نقطة مئوية ليصل إلى 37% في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبلغ 29.4%، وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، بلغ معدل البطالة 4.3% بانخفاض مقدار 0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، وبانخفاض 1.6نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات السعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) في الربع الثالث ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.4 نقطة مئوية حيث بلغ 20.2٪، كما أظهرت ارتفا ع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 15. نقطة ، فيما سجل معدل البطالة بين الشابات السعوديات انخفاضاً بمقدار 2.6 نقطة مئوية حيث بلغ 27.9% .
وشهدت مؤشرات الشباب السعوديين الذكور انخفاضاً في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان، حيث انخفض معدل البطالة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.9% وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 37.6% وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.8 نقطة مئوية حيث بلغ 33.5%، فيما ارتفع معدل البطالة بين السكان السعوديين، الذكور والإناث (في سن العمل الأساسي) الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، ليصل إلى 9.5%، بزيادة مقدارها 0.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق.
وسجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين في سن العمل الأساسي نمواً تجاوز النمو في معدل المشتغلين إلى السكان، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.3 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.9 نقطة مئوية، أما بالنسبة للسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر، فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل تغيرًا طفيفًا في الربع الثالث من عام 2022م، مقارنة بالربع السابق.
وبيّنت نتائج المسح أن 93.3% من السعوديين العاطلين عن العمل سيقبلون العمل في القطاع الخاص، وأن 58.4% من السعوديات المتعطلات، و 42.6% من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون التنقل للعمل في وقت يبلغ مدة ساعة واحدة على الأكثر، و أشار 73.7% من السعوديات المتعطلات و90.3% من السعوديين الذكور المتعطلين إلى أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر عملاً في اليوم الواحد.
وفق “أخبار 24”.