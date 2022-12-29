تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس المسائية بمكة اليوم وتحويلها “عن بُعد”

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس اليوم الخميس.
وقالت الإدارة: إنه تقرر أن يكون الدوام الدراسي اليوم عن “بُعد” عَبْر منصة “مدرستي”.
وأبانت أن ذلك جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الظروف المناخية، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير، والباحة. وفق “أخبار 24”.