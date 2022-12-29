انخفاض عدد سكان دول مجلس التعاون بنحو مليون نسمة في 2021

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد سكان دول المجلس بلغ 56.4 مليون نسمة في عام 2021، مقارنة بـ57.4 مليون نسمة في 2020، وذلك بانخفاض بلغ نحو مليون نسمة.
وأوضح المركز في تقريره السنوي عن إحصاءات السكان، أن إجمالي الزيادة السكانية لدول مجلس التعاون بلغ 1.5 مليون نسمة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بمتوسط معدل نمو سكاني سنوي بلغ 0.7%.
وأشار إلى أن الكثافة السكانية في دول الخليج في عام 2021 بلغت 23.5 شخص لكل كلم مربع، لافتاً إلى أن سكان دول الخليج يشكلون إجمالاً نحو 0.7% من سكان العالم.
وأوضح المركز أن عدد سكان المملكة هو الأكبر بين دول المجلس إذ بلغ في عام 2021 نحو 34.1 مليون نسمة بنسبة 60.5% من إجمالي سكان المجلس، فيما كان عدد سكان البحرين هو الأقل إذ بلغ 1.5 مليون نسمة بنسبة 2.7%.
وفق “أخبار 24”.