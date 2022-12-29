أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للحبوب، بهدف نقل منتجات الحبوب من الدمام إلى الرياض مما يسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن نقل 300 ألف طن سنويا من حبوب القمح بالمؤسسة العامة للحبوب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى فرع المؤسسة بالرياض.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل استخدام الطرق لنقل البضائع.
وفق “أخبار 24”.