شراكة بين "التعليم" و"نبراس" لتنفيذ برامج توعوية بمخاطر المخدرات

وقّعت وزارة التعليم اليوم (الخميس)، مذكّرة تفاهم مع المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، للتوعية بأضرار الإدمان، وتنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها.
وقالت الوزارة: إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات من خلال العمل التوعوي المشترك، مشيرة إلى تكامل جهودها مع الجهات الوطنية ذات العلاقة في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
ولفتت وزارة التعليم إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر قطاعاتها التعليمية، والقيام بدور مشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تطبيق خطط توعوية للحد منها، ونشر المنتجات الإعلامية التوعوية من خلال الأنشطة والإذاعات المدرسية.
وأوضحت أنها تُسهم في حماية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي من خطر المخدرات، بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس الطلبة، بما يسهم في تحصينهم، واستثمار أوقاتهم.
وفق “أخبار 24”.