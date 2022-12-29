تستهدف 15 حيّاً.. مشاريع جديد لتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار بجدة

كشفت مصادر عن طرح أمانة محافظة جدة 9 منافسات جديدة لتنفيذ مشاريع تستهدف تحسين منظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية في 15 بلدية فرعية تابعة للمحافظة.
وقالت المصادر لـ”أخبار 24″: إن وكالة برنامج تصريف مياه الأمطار طرحت تلك المشاريع بالإضافة إلى مشروعين آخرين لتشغيل وصيانة منظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية شمال وجنوب شرق مدينة جدة.
وأبانت أن المشاريع تتضمن صيانة وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بنطاق البلديات الفرعية (الجنوب، والمليساء، وأبرق الرغامة، والجامعة، وأم السلم، وجدة الجديدة، وأبحر، وطيبة، والبلد الفرعية، والعزيزية، والشرفية، وثول، وذهبان، وأبحر الشمالية، وبلدية المطار الفرعية).
وأضافت أن تحرك أمانة المحافظة جاء بعد شهر تقريبا من تعرض مدينة جدة لهطول أمطار غزيرة في أواخر نوفمبر الماضي بلغت مستوياتها المسجلة من قبل محطات الرصد 179.6 ملم، مقارنة بمعدلات أمطار نوفمبر لعام 2009 والتي بلغت 74 ملم.
وقد صاحب كميات الأمطار الكبيرة التي شهدتها المدينة جريان سيول جارفة تسببت بانهيارات أرضية وسقوط أعمدة وانجراف سيارات وسقوط أعمدة إنارة بالطرق نتيجة الانهيارات الأرضية.