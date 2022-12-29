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جديد المحليات > “اللجان الزكوية” تصدر الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية
29/12/2022   4:29 م

“اللجان الزكوية” تصدر الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية

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أصدرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية بهدف إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية على التصرفات العقارية.

وأوضحت الأمانة أن الدليل تضمن كافة المواد النظامية والقرارات والتعاميم وعدداً من السوابق القضائية الحديثة لعامَي 2020م-2021م.

وأكدت أن إصدار الدليل يأتي في إطار سعي الأمانة إلى تيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة وتبني أساليب مبتكرة وفعّالة. وفق “أخبار 24”.

“اللجان الزكوية” تصدر الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية

جديد المحليات
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