بالصور.. سفينة “جلالة الملك الدرعية” تنضم لأسطول القوات البحرية

وصلت سفينة “جلالة الملك الدرعية” التابعة للقوات البحرية، اليوم (الخميس)، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، والتي تعد ثاني سفن مشروع السروات” المشتمل على تصنيع وبناء 5 قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.
ونظمت القوات البحرية مراسم استقبال رسمية للسفينة القادمة من إسبانيا مقر تصنيعها، كما تجول قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي في أقسامها، واطّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنيات متقدمة.
وأكد الفريق الركن الغفيلي أن السفينة من طراز “كورفيت – أفانتي” وستسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة.
وأشار إلى أن سفن مشروع السروات تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وستزود بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري تحت اسم “حزم”، والذي سيسهم في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية.
يذكر أن “مشروع السروات”، يتضمن تدريب طواقم السفن تدريبًا أكاديميًا وفنيًا عاليًا، والتطبيق العملي على محاكيات تدريبية متطورة، والتدريب العملياتي بالبحر، إلى جانب الخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.
وفق “أخبار 24”.