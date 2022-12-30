نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الموارد البشرية”: الضمان المطور مُستمر ولا توجد مدة مُحددة لنهاية التسجيل
30/12/2022   10:29 ص

“الموارد البشرية”: الضمان المطور مُستمر ولا توجد مدة مُحددة لنهاية التسجيل

+ = -
573

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور مُستمر ولا توجد مدة مُحددة لنهاية التسجيل به.

وأوضحت الوزارة، أن النظام يستهدف المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية إذا كانت الشروط والمعايير متحققة لدى المُتقدم.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية من خلال الدخول على برامج الدعم الخاصة، ثم برنامج الضمان الاجتماعي، وبعدها يتم الدخول لأيقونة الأهلية والاستحقاق، واستعراض تفاصيل دورة الأهلية، على أن يتم تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: الضمان المطور مُستمر ولا توجد مدة مُحددة لنهاية التسجيل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243611.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.