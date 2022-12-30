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جديد المناطق > بالصور..هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض وعدد من المدن
30/12/2022   4:43 م

بالصور..هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض وعدد من المدن

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شهد عدد من مناطق المملكة صباح اليوم (الجمعة)، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت بعض المدن والمراكز والقرى.

وأظهرت صور جانباً من هطول الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع بمدينة الرياض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم في ظل توقعات بتواصل هطول الأمطار.

كما هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة ومحافظة جدة، إلى جانب محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفا، كما شهدت محافظة البرك غرب مدينه أبها في سواحل هطول أمطار وجريان للسيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد أشار في تقريره اليوم إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من عدة مناطق من بينها الرياض.

هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياضهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياضهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض

هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض وعدد من المدن (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور..هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض وعدد من المدن

جديد المناطق
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