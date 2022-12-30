بينها تجنب النوم المتقطع.. 5 عادات هامة للحفاظ على صحة القلب

قالت أخصائية أمراض القلب وطب القلب الوقائي في كاليفورنيا الدكتورة نيكول هاركين، إنه يمكن تجنب 80% من جميع النوبات القلبية عبر اتباع أنماط حياة وقائية أفضل.
ونصحت باتباع 5 عادات غذائية وحياتية للحفاظ على صحة القلب وتحسينها وهي:
تجنب تناول اللحوم الحمراء المصنعة
أشارت طبيبة القلب إلى أن الأبحاث أظهرت ارتباطًا وثيقا بين اللحوم الحمراء “المصنعة” مثل الهامبرغر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يُنصح بتناول المزيد من الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة.
الامتناع عن التدخين
ونصحت بالابتعاد عن التدخين تماما سواء الإيجابي أو السلبي، إذ إنه وفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن استخدام منتجات النيكوتين المستنشقة، بما فيها السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية، هو السبب الرئيسي للوفاة، بما في ذلك حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.
تجنب النوم المتقطع
وشددت على ضرورة تحقيق ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، حيث أظهرت الدراسات أن عدم الحصول على هذا النوع من النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
فحص آلام الصدر
ولفتت إلى أن كمية مروعة من النوبات القلبية تحدث لدى الأشخاص الذين لا يولون أهمية لآلام الصدر المتكررة، كما أن العديد من مرضى الذبحات الصدرية نُقلوا إلى المستشفى بعد تجاهل ساعات من الآلام الصدرية، لذا يجب الفحص فورا مع أي آلام في الصدر. وفق “أخبار 24”.
النشاط البدني
ونصحت هاركين بممارسة ساعتين ونصف من النشاط البدني “المعتدل” في الأسبوع، مثل البستنة، أو 75 دقيقة من التمارين القوية، مثل القفز على الحبل والجري أو السباحة لضمان صحة قلبية سليمة.