” قوات الأمن البيئي” توقع عقد تأمين منظومة المراقبة الأمنية

وقعت القوات الخاصة للأمن البيئي، عقداً مع شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية؛ بهدف رفع كفاءتها وقدراتها في إنفاذ الأنظمة البيئية من خلال المراقبة الجوية والإسناد العملياتي.
ويتضمن العقد توريد منظومة المراقبة الأمنية المتنقلة التي تشمل الطائرات دون طيار، والكاميرات الحرارية، وأنظمة القيادة والتحكم، وأنظمة الاتصالات اللاسلكية، حيث ستدعم هذه المنظومة الأمنية المتنقلة قدراتها العملياتية لمراقبة وحماية البيئة.
وستتمكن القوات أيضاً من تغطية مساحات شاسعة، وتبادل وتمرير المعلومات بين القيادات والوحدات الميدانية بشكل آني، وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب توحيد المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة. وفق “أخبار 24”.