“الجوازات”: خدمة “أبشر سفر” سيتم إطلاقها تدريجياً في باقي المنافذ الدولية

ردت المديرية العامة للجوازات، على أبرز الاستفسارات الشائعة حول خدمة “أبشر سفر” والتي جرى إطلاقها لتسجيل مغادرة المسافرين والمرافقين والمركبة من خلال التطبيق قبل السفر عبر منفذ جسر الملك فهد.
وأوضحت المديرية، أن الخدمة تتيح تسجيل المرافقين سواء من أفراد الأسرة أو غير ذلك، لافتةً إلى أنها متاحة في جسر الملك فهد كمرحلة أولى وسيتم إطلاقها تدريجياً في باقي المنافذ الدولية، كما يمكن لجميع المسجلين في منصة “أبشر” الاستفادة من الخدمة.
ولفتت إلى أنه يمكن الوصول للخدمة بعد تحديث التطبيق، وتسجيل الدخول واختيار خدماتي، ثم خدمات أخرى، وأبشر سفر، وإنشاء طلب سفر، واختيار المنفذ المراد السفر عبره، والتاريخ والوقت المتوقع للوصول، ثم اختيار وثيقة السفر والمركبة وإضافة مسافرين ومراجعة تفاصيل الطلب، وأخيراً اعتماد إنشاء الطلب.
وفق “أخبار 24”.