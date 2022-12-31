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تعليم الخرج > ثانوية الملك فهد بالخرج ثاني مدارس الخليج تميزا
31/12/2022   9:36 م

ثانوية الملك فهد بالخرج ثاني مدارس الخليج تميزا

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أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج   نتائج المرحلة النهائية لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز – فئة المدرسة والإدارة المتميزة بدبي وعليه حصلت ثانوية الملك فهد بالخرج ومديرها أ: عبدالله بن خلف الشهراني على المستوى الثاني على مستوى الخليج .

ومن هذا المنطلق قال للخرج اليوم مدير المدرسة أ/ الشهراني : اتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا الحكيمة أعزها الله على كل مايقدم للتعليم ومنسوبيه من دعم وتطوير وتنمية ..

والشكر موصول لوزارة التعليم على اتاحة الفرصة لمنسوبيها للمشاركة في الجوائز والمسابقات الدولية ، لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم . فالحمدلله أولاً وآخراً.

ثانوية الملك فهد بالخرج ثاني مدارس الخليج تميزا

تعليم الخرج, جديد الخرج
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