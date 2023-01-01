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جديد المحليات > “الصحة”: 4 إرشادات لتوجيه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني
01/01/2023   8:43 ص

“الصحة”: 4 إرشادات لتوجيه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني

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وجّهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح والإرشادات للوالدين حتى يتمكنوا من توجيه أطفالهم إلى ممارسة النشاط البدني، ومنها ممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.

وشددت الوزارة، على عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون أو الشاشات لساعات طويلة، ومنع الأطفال بعمر سنتين أو أقل من استخدامها للتسلية، ومنع من هم بعمر 2- 4 سنوات من استخدامها لأكثر من ساعة يومياً.

ولفتت إلى أنه يجب ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال، مثل: المشي وركوب الدراجة والوثب بالحبل وكرة القدم والسباحة باستخدام السلالم، مع تشجيع الطفل بالتدريج على أداء نشاط بدني متوسط- عالي الشدة لمدة 60 دقيقة يومياً.

الاطفال

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 4 إرشادات لتوجيه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني

جديد المحليات
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