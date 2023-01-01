النصر ينهي 2022 في الصدارة.. جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ11

اختتمت مساء السبت، منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي، بعد مباريات قوية، كان آخرها فوز النصر على نظيره الخليج، ليحتل صدارة المسابقة مع نهاية العام الماضي 2022.
وبعد انتهاء مباريات الجولة الـ 11، انفرد فريق النصر بصدارة البطولة في المركز الأول، بـ26 نقطة، ويليه الشباب في الوصافة بـ25 نقطة، وجاء الاتحاد ثالثًا بـ24 نقطة، والتعاون رابعًا بـ23 نقطة.
واحتل فريق الهلال المركز الخامس بـ22 نقطة، ويليه ضمك سادسًا بـ18 نقطة، والطائي سابعًا بـ18 نقطة، ويأتي أبها في المركز الثامن بـ16 نقطة، ويليه الفتح تاسعًا بـ15 نقطة.
وجاء الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، والرائد في المركز الـ11 بـ12 نقطة، والفيحاء في المركز الـ12 بـ11 نقطة، والوحدة في المركز الـ13 بـ9 نقاط، ويأتي العدالة في المركز الـ14 بـ5 نقاط، والخليج في المركز الـ15 (قبل الأخير) بـ4 نقاط، وجاء فريق الباطن في المركز الـ16 والأخير بنقطة واحدة.
وفق “أخبار 24”.