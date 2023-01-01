“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على معظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأحد حتى الجمعة المقبل، ونصحت بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة.
وبيّنت المديرية، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى أجزاء من المدينة المنورة، وأجزاء من الرياض، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.
وأوضحت، أنه يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة على الرياض لتشمل العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير وجازان ونجران. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى تساقط الثلوج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف – عرعر – حزم الجلاميد).