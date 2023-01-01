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جديد المحليات > بالزي السعودي.. السفير الياباني يهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد (فيديو)
01/01/2023   1:41 م

بالزي السعودي.. السفير الياباني يهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد (فيديو)

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قدّم سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، التهنئة لقيادة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة بداية العام الجديد 2023.

وظهر السفير الياباني في مقطع فيديو؛ مرتدياً الزي السعودي “البشت والشماغ”، ويتحدث باللغة العربية عن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

وعبر السفير عن خالص التهاني للمملكة حكومة وشعباً بالعام الجديد، متمنياً أن يكون العام الجديد مليئاً بكل خير وبركة وصحة وعافية للجميع. وفق “أخبار 24”.

بالزي السعودي.. السفير الياباني يهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد (فيديو)

جديد المحليات
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